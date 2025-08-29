Lotus fatica con Geely: futuro incerto per i dipendenti

Se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno si potrebbe pensare alla mantenuta operatività di Hethel nonostante la forza lavoro ridotta...a questo punto sarà difficile pensare a un trasferimento della produzione negli Stati Uniti, indiscrezione che aveva riportato tempo fa il Financial Times. Se però facciamo i conti, sembra davvero difficile risolvere una situazione di crisi con il solo taglio di 550 posti di lavoro in una storica fabbrica: nel 2022 Lotus ha registrato perdite per 145,1 milioni di sterline, con le vendite di auto calate a 576 unità; nel 2023 ha fatto registrare un rosso di 128,5 milioni di sterline; nel 2024 nonostante un aumento significativo delle consegne nei primi sei mesi, l'azienda ha dovuto rivedere al ribasso le previsioni di consegna riducendole di oltre il 50%, segnando ancora pesanti perdite e un passivo di centinaia di milioni di dollari.