Lexus UX300e, la prima auto 100% elettrica del brand

Sembrava infatti quasi un controsenso la mancanza di unʼauto al 100% elettrica in casa Lexus. A partire dal 2005 Lexus ha prodotto su scala globale oltre 1,7 milioni di auto ibride elettriche, e in mercati come lʼItalia lʼintera offerta a listino ha riguardato questi veicoli. Adesso il cambio di passo, con il powertrain elettrico per la UX 300e che comprende un motore/generatore elettrico da 150 kW (204 CV), che aziona le ruote anteriori. La velocità massima del Suv a emissioni zero è di 160 km/h e lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,5 secondi.

Lʼingresso di Lexus nel campo della trazione Full Electric non poteva escludere lʼelevato livello di qualità che contraddistingue le sue vetture. Ne è un esempio lʼevoluta batteria agli ioni di litio da 54,3 kWh, che permette unʼautonomia di marcia fino a 400 km e, oltre tutto, è garantita per 10 anni o un milione di chilometri! Posizionata sotto il pianale, questa batteria si compone di 288 celle e assicura il baricentro basso al Suv, così da non pregiudicarne la maneggevolezza e la stessa spaziosità interna.

Lexus UX Hybrid Midnight Edition

Chi invece fosse ancora legato alla “classica” motorizzazione ibrida benzina/elettrica, troverà nella gamma Lexus UX la nuova versione Midnight Edition. È un modello sportivo, accattivante nel suo color Nero Grafite con profilature silver e cerchi in lega da 18 pollici neri opachi. Anche allʼinterno domina il Black, ma soprattutto ci sono gli equipaggiamenti di sicurezza attiva Lexus Safety System+ e lʼavanzato sistema multimediale che integra Apple Car Play e Android Auto. I prezzi della versione Midnight Edition partono da 44.450 euro, ma con gli Hybrid Bonus offerti da Toyota/Lexus si scende a 36.950 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione.