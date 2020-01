Lexus UX, oltre lʼibrido cʼè lʼelettrico integrale

Lexus è un pioniere dellʼalimentazione ibrida elettrica, in Italia sono anni che commercializza soltanto questi (dal 2013), ma pochi sanno che non ha mai prodotto unʼauto al 100% elettrica . Il tempo di colmare il gap è giunto e così il più giovane dei suoi modelli ‒ il crossover UX ‒ sarà lanciato nel corso del 2020 in versione EV integralmente elettrica.

Lexus UX 300e si avvale di un motore elettrico da 150 kW (sono più di 200 CV) e di una batteria agli ioni di litio da 54,3 kWh. Non assicura soltanto buone prestazioni e le emissioni zero, ma anche la praticità di poter marciare a batterie cariche per 400 chilometri. Un veicolo “pieno” insomma, ampiamente fruibile, non tanto distante dalla UX 250h Hybrid già in vendita sul mercato italiano e forte di un motore termico 2.0 benzina e due motori elettrici di accompagnamento (un terzo è montato sul retrotreno nelle versioni a trazione integrale).

Molte le innovazioni proposte a bordo della Lexus UX 300e, come la funzione Drive Mode Select che consente di gestire lʼaccelerazione e la decelerazione in base alle situazioni di guida e con ben 4 livelli di rigenerazione della decelerazione. La vera chicca è però lʼActive Sound Control, che ha permesso agli ingegneri Lexus di riprodurre i suoni ambientali naturali per superare i rischi della silenziosità delle auto elettriche. Con questi suoni riprodotti, guidatore e passeggeri comprendono le reali condizioni di guida.

La Lexus UX 300e andrà ad affiancare la versione UX 250h, lʼibrida da 184 CV che stacca consumi medi di 4,1 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 96 g/km. Valori buoni ma oggi alquanto normali. Un crossover giovane e hi-tech, con il cockpit che mischia analogico e digitale, touch screen da 10,25 pollici e l’head-up display a completare la strumentazione. Tre i sistemi audio disponibili, con quello di punta a 13 altoparlanti firmato Mark Levinson. I prezzi della Lexus UX 250h partono da 31.900 euro, con la promozione Hybrid Bonus in atto.