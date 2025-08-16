Lexus Sport Concept: sarà la nuova LFA?

Ricordate la Lexus LFA? La Casa giapponese ha presentato in anteprima mondiale la Sport Concept, che potrebbe essere sua erede.
La Lexus Sport Concept si è fatta vedere per la prima volta alla Monterey Car Week, destando grande successo tra il pubblico molto incuriosito per la personalità del design ma soprattutto per ciò che potrebbe rappresentare in futuro per il marchio nipponico. Tra le poche informazioni diramate e le molte (nostre) ipotesi, cerchiamo di contestualizzare la Lexus Sport Concept.
Non per essere nostalgici, ma abbiamo bisogno di trovare un aggancio nel passato più recente di Lexus per raccontarvi la Sport Concept. Così crediamo sia giusto chiederci se questa concept rappresenti davvero la rinascita della LFA, dopo tutto i giapponesi la descrivono come "una visione per la prossima generazione di sportive." Pare inoltre che alla fine del suo percorso da concept, prenderà il nome di LFR, ma di questo non abbiamo certezza, se non voci di popolo. Soffermandoci su ciò che possiamo raccontarvi vedendola in posa statica, è che questa coupé è fatta di linee decise, che raccontano quale sarà la visione futuristica di Lexus per quanto riguarda le vetture ad alte prestazioni.
La Sport Concept segna dunque un’evoluzione nel linguaggio stilistico di Lexus. Questa coupé è totalmente schiacciata a terra, grazie a un assetto ribassato, ma anche a un cofano allungato che sembra voler divorare l'asfalto. Di profilo si notano i grandi cerchi in lega e la linea del tetto che scende in modo da trasmettere dinamicità ed emozione, generando una carrozzeria che si divide tra le linee di una classica coupé ma con attitudine da gran turismo. L'anteriore mette in mostra i fari a LED a forma di L, integrati nelle prese d’aria, e i parafanghi scolpiti che danno vita a rientranze e sporgenze, mentre il paraurti inferiore pare sostituire la classica griglia del brand, regalando un appeal più impattante al suo "sguardo". Al posteriore c'è una fascia luminosa a LED che congiunge i due lati della vettura e che viene interrotta solo dal lettering Lexus, infine non si può non notare il grande diffusore.
Sarebbe la domanda più interessante da fare a Lexus, in quanto a oggi non sono state rilasciate informazioni in merito. Possiamo solo notare che l'assenza dei terminali di scarico (per giunta su una vettura così performante) potrebbe indicare la natura full electric della Sport Concept. Se così fosse, farebbe "scopa" con le indiscrezioni che attendono l'arrivo di una supercar elettrica Lexus a partire dal prossimo anno che, secondo quanto dichiarato dal ceo Koji Sato, potrebbe adottare una trasmissione manuale simulata per migliorare l'esperienza di guida della sportiva 100% elettrica.
