Lexus Sport Concept: sarà la nuova LFA?

Non per essere nostalgici, ma abbiamo bisogno di trovare un aggancio nel passato più recente di Lexus per raccontarvi la Sport Concept. Così crediamo sia giusto chiederci se questa concept rappresenti davvero la rinascita della LFA, dopo tutto i giapponesi la descrivono come "una visione per la prossima generazione di sportive." Pare inoltre che alla fine del suo percorso da concept, prenderà il nome di LFR, ma di questo non abbiamo certezza, se non voci di popolo. Soffermandoci su ciò che possiamo raccontarvi vedendola in posa statica, è che questa coupé è fatta di linee decise, che raccontano quale sarà la visione futuristica di Lexus per quanto riguarda le vetture ad alte prestazioni.