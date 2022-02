Lexus NX, la seconda generazione sarà un “mostro” di sicurezza e vita digitale

Lexus NX II generazione Ufficio stampa 1 di 35 Ufficio stampa 2 di 35 Ufficio stampa 3 di 35 Ufficio stampa 4 di 35 Ufficio stampa 5 di 35 Ufficio stampa 6 di 35 Ufficio stampa 7 di 35 Ufficio stampa 8 di 35 Ufficio stampa 9 di 35 Ufficio stampa 10 di 35 Ufficio stampa 11 di 35 Ufficio stampa 12 di 35 Ufficio stampa 13 di 35 Ufficio stampa 14 di 35 Ufficio stampa 15 di 35 Ufficio stampa 16 di 35 Ufficio stampa 17 di 35 Ufficio stampa 18 di 35 Ufficio stampa 19 di 35 Ufficio stampa 20 di 35 Ufficio stampa 21 di 35 Ufficio stampa 22 di 35 Ufficio stampa 23 di 35 Ufficio stampa 24 di 35 Ufficio stampa 25 di 35 Ufficio stampa 26 di 35 Ufficio stampa 27 di 35 Ufficio stampa 28 di 35 Ufficio stampa 29 di 35 Ufficio stampa 30 di 35 Ufficio stampa 31 di 35 Ufficio stampa 32 di 35 Ufficio stampa 33 di 35 Ufficio stampa 34 di 35 Ufficio stampa 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Partiamo proprio dalla connettività. Il nuovo Lexus NX introduce una piattaforma multimediale più veloce di 3,6 volte rispetto a prima e anche più intuitiva. Lo schermo touch da 14 pollici ad alta definizione è tra i più grandi della categoria e la navigazione su cloud di serie. Cʼè anche il nuovo assistente vocale, che risponde al richiamo “Hey Lexus” e che dà risposte immediate, mentre lo schermo trasmette le informazioni in una grafica nitida e chiara da leggere in tutte le condizioni di luce. Lʼobiettivo Lexus di rendere ogni viaggio più facile, intelligente e connesso è ampiamente raggiunto, anche alla luce dei 4 anni di abbonamento alla connettività forniti di serie.

Altra gran mole di lavoro è stata svolta sulla sicurezza, rafforzando le funzioni del Lexus Safety System +. Tra le chicche di NX II generazione cʼè il “Safe Exit Assist” per uscire dallʼabitacolo in maniera sicura: collegato allʼapriporta elettronico one-touch e-latch, questo sistema utilizza il radar del Blind Spot Monitor per controllare il traffico in avvicinamento da dietro, bloccando la portiera se cʼè il rischio di un impatto con un veicolo o un ciclista e, al contempo, attivando una luce lampeggiante nello specchietto retrovisore e suonando lʼallarme. Lexus stima che il Safe Exit Assist aiuti a prevenire il 95% degli incidenti causati dallʼapertura intempestiva delle portiere auto.

In pratica il nuovo Lexus NX è un veicolo intelligente, in cui tutto dialoga per favorire la sicurezza: le ruote, i retrovisori esterni, il motore che aziona il portellone posteriore elettrico. Il pacchetto offre inoltre più funzioni per rilevare significativamente il rischio dʼincidente, avvisare il guidatore e attivare la frenata o la sterzata per aiutare a prevenire una collisione. Tutte da confermare invece le motorizzazioni, che saranno sicuramente ibride elettriche come da tradizione Lexus, ma ci si aspetta che dal cilindro esca fuori qualche sorpresa…