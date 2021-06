Lexus Nuovo NX, la prima volta dellʼibrido plug-in

Ecco le prime immagini del nuovo Lexus NX , il modello più venduto del brand premium del gruppo Toyota , che si rinnova nel design e nei contenuti hi-tech di bordo. Ma soprattutto, per la prima volta, adotta una motorizzazione ibrida plug-in, la 450h+ , che affianca la tradizionale gamma ibrida non ricaricabile.

Lungo 4,66 metri e largo 1,865, per unʼaltezza di 1,64 metri, Lexus NX cresce in tutti i fondamentali, inclusi il passo (3 cm in più) e le carreggiate, ampliate di quasi 6 centimetri. Ne risulta un bilanciamento stradale migliore e una dinamica di marcia ancora più affidabile. I cerchi di nuovo disegno arrivano fino a 20 pollici. Se il look di carrozzeria cambia in tantissimi particolari, a cominciare dalla calandra, allʼinterno le modifiche sono anche superiori. Il nuovo cockpit compatto e intuitivo aiuta il guidatore come mai prima, con tecnologie come i comandi a sfioramento sul volante, con le indicazioni che si proiettano poi sull’head-up display, così che il guidatore non abbassi mai lo sguardo dal volante.

Dallo scorso 16 giugno Lexus ha avviato la prevendita del Suv, con i clienti che potranno registrare il proprio interesse fino al 9 settembre attraverso la piattaforma online https://www.lexus.it/car-models/all-new-nx/pre-order/. Per la prenotazione basta un versamento di 300 euro e la finalizzazione dellʼacquisto in concessionaria avverrà poi tra settembre e dicembre. Due le motorizzazioni, tra cui lʼinedita NX 450h+, prima ibrida elettrica plug-in di Lexus, forte di 306 CV e con emissioni di CO2 inferiori ai 40 g/km. In modalità solo elettrica promette fino a 63 km di autonomia.

Lʼaltra motorizzazione è quello della NX 350h con sistema Premium Hybrid Lexus di quarta generazione e 242 CV di potenza. Un motore rinnovato e che accresce la potenza del 22% e al tempo stesso riduce le emissioni del 10%. Due i pacchetti che in questa di fase possono essere opzionati: il Launch Pack, che prevede ruote invernali con cerchi in lega e antifurto LoJack; il Recharge Pack con la Wallbox da installare a casa del cliente tramite il partner certificato Edison Energia.