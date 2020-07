Lexus LC 500 Convertible, meravigliosa creatura

Il design nipponico esprime con questa cabrio dalla capote in tessuto multistrato la sua maestria indiscussa (convertibile sta per questa trasformazione da coupé a cabriolet). Lʼarmonia della LC 500 non muta in entrambe le configurazioni, e la cosa non è scontata a guardare le altre convertibili, esprimendo così bellezza sia con la capote aperta che chiusa. Un dato vale su tutti: sia a capote abbassata che aperta, il vano bagagli mantiene una capienza pari a 172 litri. Per aprirla, basta schiacciare un tasto e in 15 secondi si compie lʼapertura/chiusura, anche in marcia fino ai 50 km orari di velocità.

La Lexus LC 500 Convertible è unʼauto di elevata qualità tecnica. Il telaio presenta rinforzi specifici e opportunamente posizionati per offrire elevate prestazioni dinamiche. È unʼauto top, che monta un motore V8 5.0 da 464 CV, un portento, accompagnato da una trasmissione automatica a 10 rapporti. Nella gamma attuale della LC Coupé cʼè anche una variante ibrida elettrica (con motore V6), che non sappiamo ancora se sarà proposta anche sulla cabrio.

Due gli allestimenti ‒ Luxury e la serie speciale Structural Blu ‒ entrambe super equipaggiate e con cerchi da 21 pollici, interni in misto pelle/Alcantara, sedili regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati. Per lʼinfotainment, ecco il Lexus Premium Navigation con sistema audio Mark Levinson a 13 altoparlanti. Sono 11 i colori di carrozzeria della Luxury, mentre specifica è la combinazione di colore esterno Structural Blu con gli interni White. Prezzi da 125.000 euro per la Luxury e 140.000 per la versione speciale Structural Blu.