Lexus LC 500 Convertibile, la cabrio dei sogni

Il segmento delle cabriolet premium si arricchisce per la primavera 2020 di un nuovo, bellissimo modello. Dopo lʼesordio californiano di novembre, lʼelegantissima Lexus LC 500 Convertibile fa ora il suo debutto in Europa. Doveva essere a Ginevra, ma il dietrofront degli organizzatori non ha mutato il timing per lʼarrivo sul mercato della splendida decappottabile.

La Lexus LC 500 Convertibile fonde alla perfezione la caratteristica linea del tetto della LC coupé con l’essenza tipica di una cabrio, esprimendo bellezza sia a capote aperta che chiusa. Le linee sono affusolate e sensuali, si snodano per 4,77 metri, e lʼassetto ribassato (lʼaltezza è di appena 1,35 metri) valorizza la silhouette dinamica della vettura e la scelta di montare cerchi da 22 pollici. La capote soft top è in tessuto a 4 strati e assicura la perfetta insonorizzazione dellʼabitacolo. Il tetto può essere aperto o chiuso anche in movimento e fino alla velocità massima di 50 km orari.

Esclusivi e raffinati si rivelano anche gli interni, con pregiati sedili in pelle bianca e il fascino di inserti con sfumature gialle. Tra le “chicche”, cʼè il sistema di riscaldamento nella zona della nuca e lʼActive Noise Control, che riduce al minimo i rumori e i fruscii allʼinterno dellʼabitacolo, anche viaggiando a capote scoperta. Da rimarcare l’acustica perfetta, godibile in ogni situazione, poiché lʼimpianto audio riproduce fedelmente i suoni naturali di ogni strumento, voce e ambiente di registrazione, e i parametri cambiano in automatico se il tetto è aperto o chiuso.

Come la LC 500 Coupé, anche la cabrio Lexus monta il motore V8 aspirato di cilindrata 5.000 cc, che sviluppa 477 CV di potenza. Evoluta anche la trasmissione abbinata, lʼautomatica DirectShift a 10 rapporti. Prezzi non ancora noti, ma un tantino oltre i 107.000 euro base della coupé.

In prova Citroen C3 Aircross BlueHDi 120CV - Video Tgcom24

Nello speciale motori anche la Lexus LC 500 Convertibile