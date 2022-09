Leggero e performante, su Audi Q3 il nuovo motore 1.5 TFSI

Come il sistema di “ disattivazione dei cilindri ” (COD, cylinder on demand) del nuovo motore 1.5 turbo benzina Audi montato sul Suv Q3 , che permette di ridurre da quattro a due i cilindri in azione ai bassi regimi, con gli stessi risparmi di benzina ed emissioni nocive di un pari cilindrata mild hybrid.

La nuova

Audi Q3 (35) TFSI da 150 CV

potenza, coppia, corposità del turbo VGT

non si riducono di una virgola

‒ la motorizzazione entry level del Suv ‒ è entrata a listino questʼestate e noi lʼabbiamo provata in tutta la sua validità dinamica. Una premessa è dʼobbligo:(turbina a geometria variabile), ma la riduzione dei consumi di benzina arriva fino a 0,2 litri ogni 100 chilometri e le emissioni di CO2 si abbassano di 5 grammi al chilometro. Un motore leggero, con basamento in alluminio e bassi attriti, a iniezione diretta, il cui picco di coppia a 250 Nm è raggiunto in modo costante in un ampio range, da 1.500 a 3.500 giri al minuto. Meglio di un turbodiesel per intenderci.

Il nuovo 4 cilindri di 1.498 cc Euro 6 è offerto in abbinamento sia al cambio manuale a 6 marce che alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti

filtro antiparticolato per motori a benzina

, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi e mezzo e una velocità di 210 km orari. L’efficienza del nuovo 1.5 TFSI ‒ ci spiegano in Audi ‒ dipende anche dal nuovo catalizzatore a tre vie e dal, mentre il sistema COD disattiva il secondo e terzo cilindro quando si marcia a basse andature, chiudendo le valvole di aspirazione e di scarico. Un motore dunque “intelligente”, che può essere usato anche nelle versioni ibride plug-in.

Quanto alla carrozzeria, la seconda generazione di Audi Q3 è quella lanciata nel 2018, con lʼaggiunta di novità importanti come la

tecnologia full LED per i proiettori

la plancia si sviluppa su due livelli

, ora di serie su tutta la gamma. La griglia anteriore ha forma ottagonale e di lato spiccano le grandi prese d’aria, mentre i cerchi possono arrivare fino ai 20 pollici. Quanto agli interni,: la parte superiore integra le bocchette d’aerazione, quella inferiore accoglie il display touch da 10,1 pollici, mentre il quadro strumenti dietro il volante è da 12,3 pollici.

Valore aggiunto è poi il bagagliaio, da 530 litri con 5 passeggeri a bordo fino a 1.525 rinunciando alla seconda fila. E dire che stiamo parlando del più piccolo dei Suv Audi.

I prezzi di Audi Q3 (35) TFSI 150 CV partono da 36.700 euro.