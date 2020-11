Leasys lancia lʼabbonamento per la nuova 500 Elettrica

Leasys e FCA Bank lanciano il primo abbonamento per la nuova 500 Elettrica . Il servizio di noleggio a breve e medio termine, minimo 30 giorni e massimo 12 mesi, sarà attivo dal primo dicembre 2020 a Roma, Milano e Torino, e dopo il primo mese potrà essere disdetto senza penali. L’abbonamento si acquista anche su Amazon .

Lʼabbonamento Leasys per la 500 Elettrica si chiama “CarCloud Electric 500e” e si rivolge sia ai clienti privati che ai liberi professionisti e lavoratori autonomi. Coloro che fanno un uso soprattutto urbano dellʼauto, o legato allʼarea metropolitana, con tanti brevi spostamenti per accorciare i tempi e, ora, anche i costi grazie al vantaggio dellʼalimentazione elettrica. “CarCloud Electric 500e” è soltanto l’ultima delle formule di servizio lanciate da CarCloud, insieme a “My Dream Garage”, l’innovativo garage virtuale che mette a disposizione 13 modelli del Gruppo FCA, al noleggio pay-per-use “Leasys Miles” e al car sharing “LeasysGO!”.

L’abbonamento costa 199 euro ed è acquistabile su Amazon sotto forma di voucher “CarCloud Electric 500e”. Il voucher va poi convertito sul sito carcloud.leasys.com, che dà accesso ai servizi di noleggio auto in abbonamento. Il costo base mensile per guidare la 500 Elettrica è di 349 euro e potrà essere rinnovato fino a un massimo di 12 mesi. E in attesa del primo dicembre? Chi si registra, potrà prenotare nel frattempo una Jeep 4xe Plug-in Hybrid, Renegade e Compass, allo stesso prezzo e con un preavviso di sole 48 ore.

Ultima cosa: per ricaricare la 500 elettrica (o la Jeep 4xe) è possibile collegarsi alla propria rete domestica, grazie al cavo fornito in dotazione o gratuitamente presso tutti i Leasys Mobility Store abilitati. Il servizio “CarCloud Electric 500e” comprende bollo auto, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici ed è possibile aggiungervi servizi quali l’assicurazione kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida.