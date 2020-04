Leasys CarCloud, lʼabbonamento allʼuso dellʼauto

Nasce la nuova app di Leasys CarCloud e la mobilità dellʼimmediato futuro fa così un altro passo in avanti. È il primo abbonamento all’auto in Italia e si caratterizza per nuove funzionalità che consentono una gestione a 360 gradi del veicolo usando semplicemente lo smartphone o il tablet.

La nuova app è stata sviluppata in funzione della Fase 2 di uscita dallʼemergenza sanitaria. Con la ripresa delle attività quotidiane, FCA Bank e la controllata Leasys hanno messo a punto un modo per facilitare gli spostamenti dei suoi utenti ‒ privati e liberi professionisti ‒ nel modo più flessibile. Inoltre le notifiche push favoriscono lʼimmediata visione di scadenze e rinnovi, come di tutte le informazioni più recenti. Insieme allʼapp, si potrà contare sul nuovo servizio di Home Delivery della vettura in abbonamento (gratuito per la prima consegna), con la garanzia degli elevati standard delle procedure di igienizzazione di Leasys.

I servizi disponibili sullʼapp Leasys CarCloud spaziano dal monitoraggio dei chilometri percorsi alla possibilità di cambiare auto o opzione di abbonamento. Si può passare tra “City Plus” con Fiat Panda e 500 a “Metropolis Evo” con Fiat 500X e 500L, o anche “Family” con Fiat Tipo, Jeep Adventure e Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Ma si possono anche aggiungere servizi, come l’assicurazione Super Cover, la Seconda Guida e i chilometri aggiuntivi, monitorando in proprio la fatturazione dellʼabbonamento e le modalità di addebito. Tutte le offerte Leasys CarCloud sono disponibili su Amazon.it a prezzi scontati per tutto il mese di maggio.