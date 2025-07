Leapmotor B10: il SUV compatto arriva in Italia

Vista per la prima volta al Salone di Parigi 2024, arriva il momento del suo debutto in Europa e il primo mercato che la vedrà sgomitare tra le tante concorrenti del segmento C-SUV è proprio l'Italia. Per la B10 Leapmotor (startup cinese controllata da Stellantis) prevede soltanto powertrain elettrici. Scopriamo insieme come è fatta e come si presenta in listino.