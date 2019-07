Le Rassemblement du Siecle per i 100 anni di Citroen

Cʼè un segreto, che poi tanto segreto non è, nella storia centenaria di Citroen . È una pista, a La Ferté-Vidame , nel dipartimento dellʼEure-et-Loir, un poʼ fuori mano rispetto alle direttrici in cui lʼindustria automobilistica francese si muoveva. Qui Citroen testò e mise a punto la 2CV , uno dei grandi miti del secolo dellʼautomobile. Ed è qui che lo scorso fine settimana si è svolto “ Le Rassemblement du Siecle ”.

Il Raduno del Secolo, lʼevento clou delle celebrazioni per i 100 anni di vita di Citroen . Un mega-happening che ha visto accorrere da tutto il mondo 50 mila fan della Casa che ha, letteralmente, inventato il concetto di comfort con le sue incredibili sospensioni. Le auto in esposizione a La Ferté-Vidame sono state circa 5.000 e hanno richiamato la bellezza di 11 mila collezionisti , proiettati con scrupolo e curiosità ala ricerca di buoni affari. Tra queste le 42 vetture portate dalla stessa Citroen, tra auto di serie, prototipi e auto da corsa. Un campione simbolico di quella storia avviata dal patron André Citroen nel 1919.

Lʼevento è stato organizzato da Amicale Citroën & DS France, in collaborazione con l’Aventure Peugeot Citroën DS, per lasciar esprimere tutto il potenziale ‒ tecnico e di stile ‒ che ha sempre caratterizzato la Casa francese. La storia inizia nel 1919, quando dai giri globali di André (in Polonia e negli Usa) uscì fuori la Type A 10HP, la prima Citroen, seguita poi dalla Traction Avant. Il Secondo Dopoguerra fu poi un susseguirsi di trionfi, dalla 2CV alla Dyane e allʼammiraglia DS, passando per le GS degli anni 70 e fino allʼattuale serie speciale Origins creata per celebrare il Centenario, e che comprende i modelli C1 Origins, C3 Origins, C4 Cactus Origins e C3 Aircross Origins.