Le nuove Road Glide e Street Glide provate da un appassionato

Inseguendo il mito

Per chi come me è cresciuto negli anni '80 a pane e mito americano, Harley Davidson è ben piu di una motocicletta: è lo stile di vita scelto da Elvis, è simbolo della ribellione anni '50 di Marlon Brando in "Il Selvaggio", è il ciuffo impeccabile di un Fonzie d’annata sulla sua Trophy 500. È l’ American Dream che io e i miei coetanei continuiamo a desiderare. La Street Glide e Road Glide sono le dirette discendenti della Electra Glide del 1969, la prima moto nella storia a montare una carenatura di serie. Per l’occhio poco attento, le modiche apportate dal team di Bradley sono impercettibili, ma per gli affezionati si parla di una rivoluzione.