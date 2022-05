Le nuove motorizzazioni ibride per 500X e Tipo

Diamo quindi uno sguardo alle nuove ibride di casa, che abbiamo anche provato nei dintorni di Forte dei Marmi in occasione della premiere della Nuova 500 La Prima by Bocelli. 500X Hybrid e Tipo Hybrid montano un'unità che possiamo definire "Full Hybrid", in quanto in grado di andare, anche se per due o tre chilometri, in solo elettrico. Sostanzialmente, si tratta della stessa architettura testata sulla Tonale, che però monta anche un modello di punta, da 160 Cv, caratterizzato dal termico dotato di una turbina a geometria variabile. In questo caso, abbiamo a che fare con un 130 Cv e 240 Nm di coppia, già a 1.500 giri.

Il termico è un 1.5 benzina, 4 cilindri Ciclo Miller (un motore che predilige l'aspirazione per migliorare emissioni e consumi) accoppiato ad un sistema da 48V composto da un motore elettrico da 15 kW, alloggiato all'interno del cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione, più c'è un altro motore BSG che aiuta le partenze in elettrico. In sostanza, anche se non è scritto, quando si dà "Giù tutto", i motori lavorano insieme ed arrivano altri 20 Cv.

Al volante l'auto è molto fluida e su percorsi urbani quando non si schiaccia con prepotenza, si fanno tantissimi tratti in elettrico (oltre il 50% del percorso) per consumi che, realisticamente, superano i 20 km/litro. L'elettrico assiste il termico anche durante le lunghe percorrenze. I prezzi vanno dai: 29.400 euro per la 500X e 26.450 per la Tipo, poi ci sono promozioni e offerte finanziarie.