Le nuove entry premium Mercedes Classe A e Classe B

Sono passati 25 anni dallʼesordio della prima Mercedes Classe A.

Un modello che ha suscitato gioie e dolori per la Casa della Stella (ricordate il test dellʼalce della prima serie? In Mercedes ancora ci ridono su…), ma che ha rivoluzionato il segmento delle auto cittadine, tanto che oggi si parla di “ entry premium ” per distinguere modelli come Classe A e Classe B dalle auto di pari categoria delle Case generaliste.