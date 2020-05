Le Grand Rendez-Vous, Claude Lelouch dirige Charles Leclerc

La Ferrari SF90 Stradale Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Niente paura, Charles Leclerc non ha abbandonato la promettente carriera di pilota di Formula 1 per darsi al cinema. Certo un poʼ la faccia alla Delon o alla Belmondo o alla Trintignant il campioncino monegasco ce lʼha, e chissà se il regista Claude Lelouch non vi abbia visto le qualità per emergere anche nella settima arte…