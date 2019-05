Ferrari SF90, la prima ibrida plug-in del Cavallino

Volete lʼelettrica? Ed elettrica sia la supercar Ferrari del XXI secolo! “Ipse dixit”, a Maranello hanno fatto tutto sommato in fretta per lanciare la SF90 Stradale, prima ibrida plug-in del Cavallino, pronta per essere immessa sui mercati globali. Attenzione però, lʼesperienza sportiva della Formula 1 non viene meno, anzi il sistema di propulsione elettrica deriva proprio da lì.