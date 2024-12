Land Rover Discovery celebra 35 anni con un'edizione limitata: l'abbiamo provata nelle valli bergamasche

Per farlo, ci siamo messi al volante dell'ammiraglia del brand inglese, sia nei lunghi trasferimenti autostradali - dove sembra di viaggiare in salotto, con tutti i comfort di un mega-suv extra-lusso (e c'era da aspettarselo) - sia nei tornanti insidiosi delle valli bergamasche, fino ad arrampicarci a quota 1.536 metri del Rifugio Parafulmine, sulle prealpi orobiche, dove il nostro Discovery ha smesso di essere un palazzo su quattro ruote e si è trasformato in camoscio, potendo contare sulle sue prerogative off-road che sono un marchio di fabbrica per Jaguar Land Rover. Le capability di Discovery cono supportate dal sistema All Terrain Progress Control, che consente al conducente di impostare e mantenere una velocità costante in condizioni difficili. È disponibile inoltre il Terrain Response 2, con le sue tante modalità di guida che ottimizzano una gamma di impostazioni del veicolo per adattarsi a diverse condizioni del terreno, fino al programma specifico per "l'arrampicata su roccia", mentre la profondità massima di guado di 900 mm offre maggiore sicurezza.