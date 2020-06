Land Rover Defender, nuovi orizzonti e nuova sfida

La storia di Land Rover Defender è la storia stessa dei fuoristrada . Unico, insieme alla Jeep che diede vita al Wrangler, che ha incarnato il ruolo di veicolo militare a uso civile. Non è un caso che Defender, lanciato nel 1948, sia rimasto in produzione fino al 2016 , più o meno uguale per quasi 70 anni!

Adesso però Land Rover guarda avanti e ha riscritto il suo iconico 4x4 da capo a piedi, dandogli pure una versione mild hybrid P400. Quel che non cambia (e non potrebbe!) è il potenziale fuoristradistico di Defender, che nella nuova carrozzeria ad altezza variabile dal suolo è in grado di guadare corsi dʼacqua profondi 90 centimetri! Non solo, ma attacca angoli anteriori di 38 gradi e di 40° in uscita, può trainare rimorchi fino a 3.500 chili e nel retro del paraurti ha persino un verricello con forza di trazione massima di 4.536 kg e che può essere azionato fino a 45 metri di distanza. Un veicolo per lʼavventura, adatto a mille scopi e amatissimo dalla Croce Rossa e dai corpi forestali di tutto il mondo.

Semplicemente inarrestabile, nuovo Defender è dotato del sistema di trazione integrale intelligente “Terrain Response 2” con sospensioni pneumatiche, differenziale centrale bloccabile e differenziale posteriore bloccabile. La gamma attuale si compone del modello Defender 90 a 3 porte e passo corto e del Defender 110 a 5 porte (disponibile anche a 7 posti). Con la nuova generazione del fuoristrada crescono a dismisura i contenuti hi-tech, con il Surround Camera System 3D che permette di vedere anche il suolo sotto il veicolo. Sono disponibili più viste esterne, tra cui quelle del sottoscocca e delle ruote, per affrontare ogni terreno in totale sicurezza.

In Italia arriva con 4 motorizzazioni: P300 benzina da 300 CV, due diesel D200 e D240, più la potente versione 6 cilindri 3.0 P400 con tecnologia Mild Hybrid e 400 CV. Tutte le versioni hanno naturalmente la trazione 4x4 e il cambio automatico. Prezzi che partono da 51.400 euro per la Defender 90 a 3 porte 2.0 Diesel 200 CV, mentre Defender 110 da 57.400 euro. Le versioni mild hybrid partono da 98.200 euro.

