Land Rover Defender 110 Trophy Edition

In Land Rover amano definirlo un veicolo pronto a tutto: la Defender 110 Trophy Edition è stata ideata proprio per questo e oltretutto celebra il ritorno di Defender alle sfide globali. Si potrà scegliere nelle colorazioni Deep Sandglow Yellow, che richiama la tinta con effetto color sabbia delle Range Rover che partecipavano al Camel Trophy, e Keswick Green, vernice che ricorda i mezzi Land Rover utilizzati per le esplorazioni. Al primo colpo d'occhio si notano poi diversi dettagli in nero lucido su cofano e scocca inferiore, mentre di profilo spiccano i cerchi da 20" con pneumatici all-terrain, protezioni sottoscocca e passaruota maggiorati. Internamente nulla di troppo diverso da quanto offerto nell'ultimo restyling, con un infotainment da 13,1" e plancia che ingloba la leva del cambio e i comandi del clima.