Lancia Ypsilon Black and Noir, giusta sempre

La lunga vicenda di Lancia Ypsilon ebbe inizio nel 1985, allora si chiama Y10, e in 34 anni di storia (e tre milioni di pezzi venduti!) sono state 34 le serie speciali allestite. Un modello che non accenna a sminuire la sua presenza sul mercato italiano, dovʼè ancora il secondo più venduto in questo primo squarcio di 2019 (dopo la Panda). La serie speciale Black and Noir è disponibile per le motorizzazioni 1.2 benzina da 69 CV e le varianti a gpl (stesso motore) e metano, ma in questo caso col bicilindrico di 900 cc da 70 CV.