Lancia, sale la passione Rally

Anche in Belgio il pubblico è accorso numeroso sullo stand del marchio italiano per ammirare la Nuova Ypsilon, proposta nelle varianti Ibrida ed Elettrica, ma continua a destare tanta curiosità la grintosa Ypsilon Rally4 HF, simbolo del ritorno di Lancia nel mondo dei rally. Presente anche Miki Biasion, visibilmente emozionato, che ha commentato così il ritorno del marchio italiano nel motorsport: “se da bambino il tuo sogno era la pista, allora il tuo sogno era rosso come una Ferrari. Ma se sognavi di diventare pilota di rally, allora il tuo sogno si chiamava Lancia. Sono onorato di aver lavorato insieme ai team di Lancia e di Stellantis Motorsport nella messa a punto della Ypsilon Rally 4 HF. Senza contare che questa vettura da gara rappresenta un’opportunità concreta per i giovani talenti di emergere, grazie al Trofeo Lancia, che prevede sei gare nel Campionato Italiano Rally 2025 e un montepremi di 300.000 euro. La Lancia delle vittorie e delle gare è tornata e sono più che felice di farne parte.”