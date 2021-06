Lancia pensa allʼultimo miglio con Ypsilon e-scooter

Quando parliamo di Lancia Ypsilon pensiamo alla “cittadina” perfetta. Alla moda, agile e guidabile, piccola ma non troppo e trendy sempre. Soprattutto oggi che è proposta anche in versione Hybrid Ecochic . Perché allora, si sono detti in Lancia, non completare il profilo del cliente che desidera muoversi in scioltezza in città con un monopattino elettrico ?

Detto, fatto! Grazie alla collaborazione con MT Distribution e il contributo di stile Pininfarina, arriva sulle nostre strade il primo e-scooter firmato Lancia. Con il leggerissimo telaio in alluminio, il motore da 250 Watt e la promessa di fare più di 18 chilometri con le batterie cariche, Lancia Ypsilon e-scooter rappresenta una svolta nel settore, crescente, della micro-mobilità urbana. Ambito nel quale le emissioni zero, il peso contenuto in appena 12 chili e gli ingombri ridotti al minimo sono un must imprescindibile.

Lʼeleganza è la stessa cui Lancia ci ha abituati per la sua long-seller Ypsilon (in un anno la Hybrid ha conquistato 34.000 clienti), con il valore aggiunto della praticità. La chiusura “easy-folding”, ad esempio, la riduce a un doppio asse facile da trasportare, sia in autobus e metro che nel bagagliaio dellʼauto, così da farne un comodo mezzo per lʼultimo miglio. Le ruote honeycomb da 8 pollici poggiano su una sospensione anteriore che attutisce le irregolarità del manto stradale, garantendo un maggior comfort. A completare il look ecco le luci a LED anteriori e posteriori, che sʼinseriscono in maniera armoniosa nelle linee del monopattino, impreziosendone il profilo.

Ypsilon e-scooter è disponibile in due colori ‒ Maryne e Gold, gli stessi della Ypsilon automobile ‒ ma è possibile personalizzare il mezzo ulteriormente. Il prezzo al pubblico consigliato è di 299 Euro e il veicolo è acquistabile online, nelle concessionarie Lancia, sui vari canali della grande distribuzione, nei negozi di elettronica di consumo e specializzati. Maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul sito www.urbanchicemobility.it.