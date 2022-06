Lambretta, 75 anni di stile e design con le nuove X300 e G350 Special

La prima sorpresa arriva dai modelli, con due novità assolute che esordiscono proprio in questi giorni e che andranno in produzione entro fine anno:

Lambretta X300 e Lambretta G350 Special

Lambretta Club Milano

Museo della Lambretta

Heritage to Future

Lambretta M(A)

. Due cilindrate importanti, che andranno ad affiancare la gamma V-Special composta da modelli dai 50 ai 200 cc. Cʼè poi il raduno dele ci sono le celebrazioni per i 75 anni dellʼazienda, con ilche ha allestito la mostranel Chiostro Piccolo di San Simpliciano, Brera Design District. Qui sono esposti molti modelli, dalla primadel 1947, disegnata da Cesare Pallavicino per la parte del telaio e da Pier Luigi Torre per la parte meccanica, allo “scooter dʼoro” dellʼattrice americana Jane Mansfield, fino alla 225 Corsa che supera i 170 km orari.

Lambretta X300

Walter Scheffrahn

Il prezzo indicativo di Lambretta X300 è di 5.900 Euro

‒ Proiettata nel nuovo secolo, la serie X rappresenta una linea di prodotti inedita per il brand, che però non rinuncia al design delle Lambretta storiche. Le linee “a diamante” si devono a, Presidente Lambretta, che ha voluto conservare lo spirito di quei modelli, mantenendo ad esempio il parafango fisso e il telaio tubolare con semi-monoscocca che unisce pedana, scudo e fiancate, tutti in acciaio. La modernità è data dallʼABS a doppio canale, i fari a LED completi, il sistema keyless per lʼavviamento e lʼelettronica Bosch, mentre originale è la sospensione anteriore con braccio oscillante a ruota tirata e doppio ammortizzatore.

Lambretta G350 Special

G-Special

Il prezzo indicativo della G350 Special è di 7.200 Euro

‒ Cilindrata ancora maggiore per la, che si posiziona al top di gamma fiera del suo telaio interamente monoscocca in acciaio, con i pannelli laterali intercambiabili nel rispetto della tradizione della Casa milanese. Fanno parte dell’equipaggiamento la stessa sospensione anteriore della X300 e il doppio ammortizzatore, l’ABS a doppio canale, i fari full LED e il display TFT.