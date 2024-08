Lamborghini Temerario: la linea prima del debutto

Il debutto si avvicina e l'attesa si fa sempre più snervante. L'arrivo della nuova Lamborghini è uno degli eventi automotive più attesi dell'anno. Un motivo su tutti, perchè la nuova Temerario (questo sembra essere il suo nome, ma non è ancora ufficiale) prenderà il posto della già iconica Huracán. La supercar di Sant'Agata Bolognese sarà equipaggiata con un V8 ibrido, che inizierà a cantare il prossimo 16 di agosto alla Monterey Car Week, in California. Non sono state svelate immagini ufficiali e probabilmente non arriveranno prima del debutto ufficiale, per questo motivo il designer di Lamborghini Mitja Bokert, ha regalato un'anteprima della Temerario, intitolando il post su LinkedIn “Diamo forma all’adrenalina”.