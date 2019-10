Lamborghini, il premio per il milione di fan su YouTube

Che una Lamborghini valga oro è facile da credere. Che però sia anche una celebrity dei social, tanto da meritarsi il “ Gold Creator Award ”, è forse meno scontato. Però è esattamente il premio che la Casa del Toro ha ricevuto da YouTube per aver raggiunto il traguardo del milione di iscritti.

Automobili Lamborghini è oggi presente sulla più famosa piattaforma video del mondo con quasi 1,1 milioni di iscritti, il 50% in più rispetto a quelli che aveva 12 mesi fa. Una crescita esponenziale che coinvolge tutti i social più famosi, anche su Instagram Lamborghini viaggia su crescite del 50% in un anno e dove ormai vanta 22,5 milioni di followers. A questi bisogna aggiungere poi i 12,7 milioni di fan su Facebook, perché di una “Lambo” si guardano le immagini, i video e se ne parla anche sulla rete.

Una star dei social non può che essere “giovane” per definizione e così ecco che Lamborghini si è lanciata nellʼagone dellʼauto ibrida elettrica. Una supercar ibrida ovviamente, come la Sian vista recentemente al salone di Francoforte e forte di 819 CV sviluppati dai motori termico ed elettrico. Ma alle viste cʼè anche unʼaltra novità, questa volta nata dallʼestro dellʼallestitore tedesco Novitec: la Super Urus!

Il kit messo a punto dallʼazienda tedesca incrementa considerevolmente la potenza e la coppia del motore V8 4.0 turbo, fino ai 782 CV (130 CV in più della versione ordinaria) e a 1.032 Nm di coppia (182 Nm in più). Il risultato è un hyper-Suv che accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge i 310 orari di velocità.