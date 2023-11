Lamborghini Huracán STO SC 10° Anniversario

Una livrea molto speciale E' ispirata alla Lamborghini SC63, il prototipo ibrido di classe Hypercar/GTP che la casa di Sant'Agata Bolognese farà correre nelle gare Endurance in tutto il mondo, come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring, a partire dalla stagione sportiva 2024. I colori scelti per la livrea bicolore sono il “Verde Mantis” e il “Nero Noctis”, mentre una fascia tricolore attraversa interamente il cofano e il tetto. Su entrambe le portiere è impresso il logo “10° Anniversario Squadra Corse”, per celebrare il dipartimento Motorsport Lamborghini, che vanta tre vittorie consecutive in classe GTD alla 24 Ore di Daytona e oltre 50 titoli assoluti in categoria GT3. Il logo Squadra Corse è inoltre presente sulla pinna posteriore della Huracán STO, che si estende dall’airscoop fino al limite opposto del cofano posteriore.

Ufficio stampa Lamborghini

Tanto carbonio Esternamente è riconoscibile un pacchetto completo in carbonio che include una striscia “Rosso Mars” che abbraccia l’intera carrozzeria e regala alla STO SC 10° Anniversario un aspetto ancora più sportivo. L’allestimento interno è stato specificamente concepito per un utilizzo in pista: i sedili sportivi “Nero Ade” in Alcantara con cuciture “Verde Fauns” sono dotati di cinture a quattro punti mentre un roll bar in alluminio protegge gli occupanti della vettura. In abitacolo spicca il rivestimento del pianale in carbonio e un’esclusiva placca, sempre in carbonio, posizionata sul parafiamma posteriore che certifica l’unicità della vettura. Rouven Mohr, Chief Technical Officer Automobili Lamborghini, ha spiegato così l'importanza di questa vettura: "La Huracán STO SC 10° Anniversario non è solo un omaggio alla nostra Squadra Corse, ma una concreta dimostrazione di quanto l’esperienza accumulata nel motorsport possa efficacemente essere trasferita sul prodotto stradale, incrementando le performance e il piacere di guida. Crediamo fermamente che il motorsport sia il banco di prova più sofisticato e impegnativo e il know-how della nostra Squadra Corse è un patrimonio prezioso che merita di essere valorizzato su modelli unici e serie limitate stradali dalla vocazione racing."