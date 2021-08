Lamborghini Huracan STO, la special dei sogni

La Lamborghini Huracán STO è stata finalmente presentata nel luogo in cui si sente a più a suo agio: la pista. Precisamente quella di Vallelunga, ma non ha disdegnato di farsi notare a Roma città in tutta la sua esuberanza. Per lei anche una passerella californiana, protagonista alla Monterey Car Week insieme alla leggendaria Countach, omaggiata al Concorso dʼEleganza di Pebble Beach per i suoi primi 50 anni.