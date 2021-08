Lamborghini Countach, oltre il mito la special ibrida

Lamborghini Countach compie 50 anni e il 70° Concorso di Eleganza di Pebble Beach , che si svolge in queste giornate dʼagosto in California, ha voluto omaggiare lʼicona del Toro. Un mito la Countach, essenza vera della sportività Lamborghini, presente al celebre concorso in ben 8 esemplari, sei portati da collezionisti e due fuori concorso: la prima e l’ultima Countach prodotte a SantʼAgata Bolognese.

Ma sulla spiaggia californiana non si è celebrata soltanto la leggenda della vettura, perché con una sorpresa mozzafiato Lamborghini ha voluto esporre lʼerede Countach LPI 800-4 con motore V12, simbolo del passato e del futuro del marchio, come ha spiegato Stephan Winkelmann, Presidente e Ceo della Casa emiliana. Il tocco di modernità è dato dallʼimpianto ibrido: il V12 aspirato sposa infatti un motore elettrico per sviluppare la potenza combinata massima di 814 CV! Un capolavoro di estetica e performance dinamiche, che tocca i 355 km/h di velocità massima e sarà prodotta in 112 esemplari in tutto il mondo.

In bella compagnia le Countach storiche e la nuova avranno altre formidabili supercar del Toro. Cʼè ad esempio la Aventador LP 780-4 Ultimae e la esuberante hypercar Essenza SCV12. Nata nel 2011, la Aventador con motore V12 compie 10 anni e celebra lʼanniversario con questa special che ha 10 cavalli di potenza in più rispetto alla Aventador SVJ. Le consegne della Ultimae inizieranno a fine 2021. È dedicata invece alla pista la Essenza SCV12, altra V12 con caratteristiche racing, sviluppata dalla Squadra Corse Lamborghini, e che sarà realizzata in soli 40 esemplari.

Nel corso della Monterey Car Week, nel cui programma cʼè anche il Concorso dʼEleganza di Pebble Beach, è stata anche svelata la Huracán STO. Si tratta di una versione stradale, però ispirata al mondo delle corse, che trae il suo know-how dalla Huracán Super Trofeo EVO sviluppata per il campionato monomarca e dalla Huracán GT3 EVO, vincitrice tre volte consecutive della 24 Ore di Daytona e due volte della 12 Ore di Sebring.