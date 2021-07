Ecco lʼultima, definitiva Aventador. La Lamborghini col motore 12 cilindri aspirato . Dopo non ce ne saranno più e il Toro imboccherà altre strade, quelle dellʼibrido e delle nuove frontiere che non sono affatto escluse dal mondo delle supercar. La Aventador LP 780-4 Ultimae è lʼessenza autentica della sportività Lamborghini e non a caso viene presentata in questi giorni nel tempio della velocità di Goodwood , in Inghilterra, dove si sta svolgendo il Festival of Speed .

Coupé e Roadster, Ultimae… ma in compagnia Ufficio stampa 1 di 47 Ufficio stampa 2 di 47 Ufficio stampa 3 di 47 Ufficio stampa 4 di 47 Ufficio stampa 5 di 47 Ufficio stampa 6 di 47 Ufficio stampa 7 di 47 Ufficio stampa 8 di 47 Ufficio stampa 9 di 47 Ufficio stampa 10 di 47 Ufficio stampa 11 di 47 Ufficio stampa 12 di 47 Ufficio stampa 13 di 47 Ufficio stampa 14 di 47 Ufficio stampa 15 di 47 Ufficio stampa 16 di 47 Ufficio stampa 17 di 47 Ufficio stampa 18 di 47 Ufficio stampa 19 di 47 Ufficio stampa 20 di 47 Ufficio stampa 21 di 47 Ufficio stampa 22 di 47 Ufficio stampa 23 di 47 Ufficio stampa 24 di 47 Ufficio stampa 25 di 47 Ufficio stampa 26 di 47 Ufficio stampa 27 di 47 Ufficio stampa 28 di 47 Ufficio stampa 29 di 47 Ufficio stampa 30 di 47 Ufficio stampa 31 di 47 Ufficio stampa 32 di 47 Ufficio stampa 33 di 47 Ufficio stampa 34 di 47 Ufficio stampa 35 di 47 Ufficio stampa 36 di 47 Ufficio stampa 37 di 47 Ufficio stampa 38 di 47 Ufficio stampa 39 di 47 Ufficio stampa 40 di 47 Ufficio stampa 41 di 47 Ufficio stampa 42 di 47 Ufficio stampa 43 di 47 Ufficio stampa 44 di 47 Ufficio stampa 45 di 47 Ufficio stampa 46 di 47 Ufficio stampa 47 di 47 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae sfodera tutte le prestazioni della versione SVJ ed esalta l’eleganza sofisticata della Aventador S, facendo convergere design e dinamismo in una vettura da collezione. Anzi in una doppia vettura, perché la Coupé sarà prodotta in 350 esemplari ma ci sarà anche la Roadster Ultimae prodotta in 250 pezzi. Il motore V12 longitudinale posteriore di 6,5 litri è stato potenziato fino a 780 CV a 8.500 giri al minuto, 40 CV in più della Aventador S e 10 più della SVJ. E pur col “peso” della trazione integrale, la LP 780-4 Ultimae accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, da 0 a 200 in 8,7 secondi e la Coupé raggiunge la velocità massima di 355 km orari.

Supercar dalla tecnologia finissima, si avvale della monoscocca unica in fibra di carbonio, mentre le quattro ruote sterzanti (derivate dalla Aventador S) consentono prestazioni superbe in curva e grande stabilità alle alte velocità. L’impianto frenante in carboceramica è efficientissimo e permette di passare dalla velocità di 100 km/h all’arresto totale in appena 30 metri! Infine la “chicca” racing dell’alettone posteriore attivo, che ottimizza lʼaerodinamica perché è orientabile in tre posizioni, a garanzia del generale equilibrio della vettura.

La Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé è proposta in una tonalità bicolore, grigio su grigio, con linee e dettagli come il profilo dello splitter e delle pinne anteriori in Rosso Mimir opaco. La Roadster invece, sempre tono su tono, è disponibile in Blu Tawaret e Blu Nethuns, con i pannelli del tetto in fibra di carbonio color nero lucido. I cerchi in lega d’alluminio forgiato da 20 pollici all’anteriore e da 21” al retrotreno accolgono gomme Pirelli PZero Corsa. Prezzi non ancora ufficializzati, ma se la Aventadors SVJ costa 430.000 euro...