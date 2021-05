Dybala, Lamborghini e il Giallo che emoziona

Se CR7 va a Maranello a scegliersi la sua Ferrari Monza personalizzata, Paulo Dybala percorre sì la via Emilia ma prosegue per SantʼAgata Bolognese e va in Lamborghini . Ad aspettarlo è una fiammante Aventador S Roadster gialla, che di sicuro regalerà tanta… “joya” alla Joya.

“Con la Aventador è stato amore a prima vista ‒ confessa il campione argentino, primo non europeo a raggiungere il traguardo dei 100 gol in campionato con la maglia bianconera ‒. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla e per me è un onore e un privilegio poterla avere”. Alimentata da un motore V12 aspirato da 740 CV, la decappottabile del Toro spicca un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti, e raggiunge la velocità massima di 350 km orari.

Per Paulo, “una Lamborghini deve assolutamente essere gialla. È di grande impatto, cosa che adoro, e riesco a identificarmi completamente con lei: è giovane e scatena emozioni forti sia allo sguardo sia alla guida”. Al Giallo Orion della carrozzeria fanno da contrasto gli interni Nero Ade con cuciture Giallo Ade.