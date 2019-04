Lamborghini Huracan EVO Spider e Aventador SVJ Roadster

Dal Salone di Ginevra alla strada in meno di un mese. Il passo è sempre veloce quando si parla di Lamborghini , che dopo le premiere in terra elvetica porta sul mercato le sue due nuove frecce “scoperte”: la Huracán EVO Spider con motore 10 cilindri e la Aventador SVJ Roadster con motore 12 cilindri.

La Huracán EVO Spider si caratterizza per la capote leggera, apribile anche in movimento fino ai 50 km orari, grazie a un pulsante sul tunnel centrale. Abbassandola, dal vano della capote emergono due pinne che vanno a enfatizzare la linea del tetto, per una silhouette dinamica e aggressiva, capace di passare da 0 a 100 in appena 3,1 secondi, toccando una velocità massima di 325 km/h. Il motore è un V10 da 640 CV, le cui prestazioni sono ben tenute sotto controllo dai dischi freno in carboceramica e dalle gomme Pirelli P Zero Corsa da 20 pollici. Il prezzo, Iva e tasse escluse, è di 202.437 euro.