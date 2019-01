8 gennaio 2019 08:30 Lamborghini Huracàn EVO, evoluzione hi-tech Quattro ruote sterzanti e nuovi software di gestione

Tecnologia. È il mantra che in Lamborghini si sono dati per rendere ancora più esclusive le sports car che producono. E non solo tecnologie digitali di bordo ‒ che pure ci sono, come il touch screen da 8,4 pollici a centro plancia ‒ ma anche e soprattutto tecnologie motoristiche, con sistemi sempre più sofisticati per la gestione della dinamica di guida.

Ecco la Lamborghini Huracàn EVO Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tutto questo, in sintesi, per parlare della nuova Huracàn EVO. Si tratta dellʼultima evoluzione della supercar del Toro (EVO sta per “evoluzione” appunto) e monta sempre il 10 cilindri di cilindrata 5.204 cc, che sviluppa 640 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima a 6.000 giri al minuto. Lʼupgrade si traduce nelle ruote posteriori sterzanti e nella ripartizione della coppia sulle quattro ruote motrici tramite Torque Vectoring. Un sistema di trazione integrale permanente definito “Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata”, perché ogni aspetto del comportamento della vettura integra sistemi dinamici e assetto, così da anticipare le azioni e le esigenze del guidatore, per unʼesperienza di guida unica.