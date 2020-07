Lamborghini Essenza SCV12, “mostro” di bravura

Non cercate comparazioni, una “Lambo” così per correre da amatori in pista e vivere emozioni uniche non ha concorrenti. Si chiama Essenza SCV12 , sviluppa 830 CV ed è la quadra perfetta dellʼesperienza Lamborghini nel motosport. Nel nuovo hangar di SantʼAgata Bolognese ne saranno costruiti soltanto 40 esemplari.

Progettata dalla Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Centro Stile della Casa emiliana, la nuova hypercar è in pratica lʼerede di una tradizione che ha nella Miura Jota e nella Diablo GTR i suoi modelli più famosi e iconici. La Essenza SCV12 è spinta dal motore 12 cilindri aspirato più potente mai sviluppato da Lamborghini e si avvale di un’aerodinamica totalmente racing. Grazie alla speciale sovralimentazione dinamica alle alte erogazioni, la potenza sale fino a 830 CV e sfrutta il cambio portante a 6 rapporti X-trac, posto trasversalmente sul retrotreno e abbinato alla trazione posteriore.



Lʼhypercar del Toro si avvale di soluzioni tecniche inedite, progettate per un’esperienza di guida assoluta. Le sospensioni posteriori push-rod sono installate direttamente sul cambio, mentre i terminali di scarico ‒ progettati in collaborazione con Capristo ‒ diminuiscono la contropressione migliorando le prestazioni. Gli pneumatici slick Pirelli sono stati sviluppati ad hoc e montati su cerchi in magnesio da 19 pollici all’anteriore e da 20 pollici al posteriore, che evidenziano dischi e pinze freno sviluppati da Brembo Motorsport.

Lamborghini Essenza SCV12 sarà impegnata in un campionato super super esclusivo. Il calendario in pista inizierà nel 2021 con eventi “arrive and drive” su altrettanti circuiti con omologazione FIA di Grado 1. L’assistenza agli appassionati che gareggeranno sarà garantita dallo staff tecnico Squadra Corse con il supporto di Emanuele Pirro, 5 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e tutor d’eccezione per i clienti-piloti, e di Marco Mapelli, Factory Driver di Lamborghini Squadra Corse.