Lamborghini e la nuova V12 plug-in

È già unica Con un motore centrale V12 aspirato da 6,5 ​​litri, tre motori elettrici di cui uno integrato nel nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti (disposto per la prima volta dietro al motore termico e trasversalmente rispetto al V12) e sotto al tunnel una batteria agli ioni di litio che alimenta i motori elettrici, è già unica nel suo essere. Benché per Lamborghini la prima applicazione di un elemento elettrico abbinato al motore termico 12 cilindri risale al 2019 con la Sián, che impiegava un motore elettrico da 25 kW di potenza come fonte di supporto per la precedente generazione di V12, la LB744 porta invece al debutto un'architettura ibrida completamente inedita e una nuova generazione di V12 ed è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio leggera e ad alta potenza specifica, alloggiata nella porzione centrale del telaio, dove sulle precedenti generazioni era invece collocato il tunnel della trasmissione.

I particolari del motore Il nuovo motore L545 ha una cubatura di 6,5 litri ed è il più leggero e potente dei 12 cilindri sin qui realizzati da Lamborghini. Pesa 218 kg, 17 kg in meno rispetto all'unità della Aventador ed è ruotato di 180 gradi in riferimento allo stesso propulsore. La potenza del V12 superquadro è pari a 825 CV a 9250 giri/min, mentre la potenza specifica è di 128 CV per litro, la più alta nella storia dei 12 cilindri Lamborghini; la coppia massima è di 725 Nm a 6750 giri/min. Dove sono intervenuti i tecnici della Casa del toro? Il condotto di aspirazione di ciascun cilindro è stato ricalcolato e ingegnerizzato per aumentare il coefficiente volumetrico di aspirazione per garantire un ottimale afflusso d’aria in camera di combustione. La combustione stessa è stata ottimizzata grazie a un nuovo sistema con controllo di ionizzazione in camera a due centraline e un incrementato rapporto di compressione (12,6:1 rispetto all’11,8:1 dell’Aventador Ultimae). È stata migliorata anche la fluidodinamica dello scarico per ridurre la contropressione agli alti regimi e incrementare ulteriormente la potenza specifica.

Trazione integrale con novità elettriche Oltre al motore a combustione interna che fornisce trazione alle ruote posteriori, la LB744 porta al debutto una coppia di motori elettrici collocati sull'asse anteriore, ciascuno dei quali fornisce trazione ad una ruota. Il terzo motore elettrico posizionato al di sopra del cambio doppia frizione ad otto rapporti, può (a seconda della modalità di guida e della condizione di marcia) fornire coppia al retrotreno. La coppia motrice combinata delle quattro unità può contare su 725 Nm espressi dal motore termico e 350 Nm per ciascuno dei motori elettrici anteriori. Lo stesso vale per la potenza massima complessiva della LB744, che arriva a quota 1015 CV. I due e-motor anteriori sono del tipo a flusso assiale raffreddati ad olio e oltre ad assicurare la trazione alle ruote anteriori svolgono la funzione di torque vectoring, per ottimizzare la dinamica di guida, e recuperano l'energia durante le fasi di frenata. Durante la marcia in elettrico, per massimizzare i consumi di energia, la LB744 può procedere solo con l'intervento dell'asse anteriore mentre l’asse posteriore supporta on demand.