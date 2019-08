Lamborghini Avventura alle Isole Lofoten

Salire oltre il Circolo Polare Artico con una gamma di sette supercar da brividi come le Lamborghini Huracan EVO . A dimostrazione che il viaggio, anche il più estremo e avvincente, non è escluso dagli orizzonti sportivi della Casa del Toro. Il viaggio alle Isole Lofoten, luogo magico nel nord della Norvegia, ne è la dimostrazione.

Lʼultima tappa di “Lamborghini Avventura” ha scelto le Lofoten e lʼestate è la stagione giusta per visitare le bellissime, suggestive, incantate isole norvegesi. Un percorso di 630 km con partenza e arrivo ad Harstad, percorrendo tunnel e ponti scenografici, con la sensazione unica di guidare galleggiando sullʼacqua, per arrivare poi nellʼincanto di luoghi scolpiti dalla glaciazione, popolati da cetacei magnifici e aquile di mare, con lʼorizzonte segnato dal sole di mezzanotte e dallʼattesa di aurore boreali. Lamborghini Avventura già era stata in Norvegia, ma in tour attraverso i fiordi, e mai si era spinta oltre il Circolo Polare Artico.