Lady Gaga: 100.000 dollari per la Fiat 500C

Le origini italiane di Lady Gaga sono note (Angelina Germanotta allʼanagrafe), per via di quel padre siciliano che, pare, continua ad amare le auto italiane. E proprio al padre lʼartista newyorkese ha voluto regalare la Fiat 500 Cabrio messa all'asta da Garage Italia Customs nel corso della serata benefica a favore di AmFar svoltasi a Los Angeles.

A Lady Gaga è costato 100.000 dollari il regalo al papà, ma a sorridere sono stati tutti per il buon esito della serata. A cominciare da Lapo Elkann, che ha organizzato lʼevento benefico AmFar Inspiration Gala per la lotta contro lʼAids ed è il patron della neonata Garage Italia Customs. Il suo invito in video-conferenza ad essere generosi ‒ "lʼavarizia è il passato. Guardate avanti!", ha detto Lapo ‒ è stato raccolto dalla cantante, che nei prossimi giorni deciderà coi designer di Garage Italia Customs come personalizzare la cabrio italiana. Lʼiniziativa segue lʼanaloga avvenuta lo scorso 26 settembre a Milano, con due Fiat 500C bandite allʼasta per beneficenza e andate a Renzo Rosso e David Wertheimer, che hanno sborsato complessivamente 250.000 euro.