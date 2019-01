2 gennaio 2019 16:10 La Tesla Model 3 sbarca in Europa La nuova auto elettrica del costruttore americano

A partire dal prossimo mese di febbraio la nuova Tesla Model 3 arriverà in Europa. È il modello più accessibile del costruttore californiano, dopo la grande berlina Model S e il crossover Model X, così fascinoso con le sue portiere che si aprono verso lʼalto. Lʼinedita Tesla Model 3 sarà disponibile in due versioni: Long Range Dual Motor All-Wheel Drive e Performance.

La doppia anima di Tesla Model 3 Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Con la prima versione Tesla Motors gioca la carta della fruibilità: lʼautonomia di marcia è infatti estesa fino a 540 km, e inoltre la vettura ha la trazione integrale e ciò la rende funzionale a più utilizzi. La seconda versione Model 3 Performance punta sulle prestazioni e lʼesclusività degli equipaggiamenti. Per il primo aspetto, ecco i grandi scatti in partenza (comʼè tipico delle auto elettriche) e uno spunto da 0 a 100 km/h che avviene in 3,7 secondi. Quanto allʼesclusività dellʼallestimento, invece, ci sono i cerchi da 20 pollici, lo spoiler posteriore in fibra di carbonio e i freni ad alte prestazioni con pinze rosse.

La dotazione standard di Model 3 è comunque ricca fin dal primo livello. La Casa guidata dal vulcanico Elon Musk la dota, per la sicurezza, col sistema di Frenata dʼemergenza automatica e il Forward Collision Warning, mentre per il comfort ci sono i sedili riscaldabili e cruscotto e plancia iper-tecnologici con 4 prese Usb e due docking station per smartphone, più un impianto audio premium con 14 altoparlanti.

Il punto chiave riguarda sempre la ricarica delle batterie che alimentano i propulsori elettrici delle Tesla: il network di colonnine rapide esclusive Tesla sono appena 430 in tutta Europa, ma per il Model 3 viene proposto anche un connettore CCS Combo (di lato nel gruppo ottico posteriore sinistro), che consente lʼutilizzo anche delle colonnine di altri operatori. Prezzi non proprio per tutti: si parte da 59.600 euro, la versione Performance da 70.700 euro.