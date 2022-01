La MINI classica diventa elettrica e racconta nuove avventure

Chi lo dice che unʼauto elettrica debba essere per forza futuribile, hyper-tech e ipermoderna? Se sir Alec Issigonis fosse vivo adesso, probabilmente per la sua creatura del 1959 ‒ la MINI ‒ avrebbe pensato certamente alla trazione elettrica e la sua unica, non emulabile city car avrebbe mantenuto intatto il suo fascino. E oggi, grazie al progetto MINI Recharged , è possibile trasformare la MINI classica in una MINI elettrica.

Pensate che bello sarebbe poter entrare in Oxford Street o attraversare Piccadilly Circus con la storica MINI classica a trazione elettrica, e senza pagare la congestion charge in vigore nella capitale inglese. Nata nel 2018 da un esercizio tecnico, una sfida, e presentata sotto forma di concept al Salone auto di New York, la MINI classica elettrica è diventata una realtà grazie al team dedicato che si è costituito nello stabilimento di Oxford. La conversione si deve al montaggio di un moderno motore elettrico che genera fino a 90 kW di potenza, e che non ha scalfito lʼimmagine dʼinsieme della MINI di Issigonis.

Compiuta la trasformazione, la nostra MINI classica elettrica garantisce unʼautonomia di 160 chilometri con singola ricarica, grazie allʼenergia proveniente da una batteria ad alto voltaggio e ricaricabile fino a 6,6 kW di potenza. È persino in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 9 secondi circa, dunque confermando tutto il divertimento di cui è stata sempre capace. Il progetto MINI Recharged è così unʼopportunità per continuare a raccontare, in modo sostenibile, la storia della MINI, e si rivolge proprio a tutti i possessori del modello storico che vogliono partecipare a questa evoluzione.

I tanti fan della storica vettura potranno ottenere la certificazione MINI Recharged che avalla la conversione da vettura con motore termico a combustione a vettura elettrificata. E inoltre lʼauto sarà dotata del caratteristico quadro strumenti centrale, uno dei must storici della MINI, che però mostra ora la temperatura di guida, la marcia selezionata, la gamma e la velocità.