MINI e il video che ricorda il viaggio di Natale di Chris Rea

Driving Home for Christmas . Il famoso e bellissimo brano di Chris Rea del 1986 fa già Natale, fa tepore e serenità in famiglia e interpreta bene il sentimento di milioni di persone che ogni anno , nei giorni di vigilia del Natale , si mettono in viaggio per tornare a casa dai propri cari e trascorrere le feste. A questo brano MINI ha dedicato una bellissima clip che spiega la community internazionale del brand di Oxford.

In viaggio si ascolta sempre la musica. Attraverso la radio, un cd o una moderna chiavetta, la lista preferita sul nostro telefonino, connesso allʼabitacolo. E non importa se siamo in autostrada o una strada di campagna, se cade la neve o semplicemente fa freddo. Sempre ci sarà la compagnia della musica. Nel videoclip “Driving Home for Christmas”, cʼè unʼumanità variegata e multietnica che guida una MINI e non vede lʼora di arrivare a casa per Natale. Lo fece lo stesso Chris Rea, che scrisse la canzone proprio in un viaggio fatto a bordo di una MINI classica, partendo da Londra e dirigendosi verso il nord dellʼInghilterra.