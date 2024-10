La Lancia Ypsilon va di corsa

La Ypsilon progettata per la competizione ha un motore 1.2 Turbo a tre cilindri che eroga 212 CV e una trasmissione meccanica a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico. Secondo i tecnici italiani, la configurazione a trazione anteriore garantisce agilità e prestazioni ottimali, rendendola ideale per i giovani piloti che vogliono emergere. Si parte quindi dalle basi della disciplina, ovvero dal Rally 4, la categoria che rappresenta la passione pura e il primo passo degli aspiranti campioni del futuro. Inoltre, con il debutto della Ypsilon Rally 4 HF nasce anche il “Trofeo Lancia Rally”, che si correrà su sei gare del Campionato Italiano Rally 2025, con in palio un montepremi totale di circa 300.000 euro, considerando i premi gara, i premi di fine stagione per i vincitori di categoria e il premio finale al vincitore assoluto del Trofeo, che avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF. Ypsilon Rally 4 HF è ordinabile attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop al prezzo di 74.500 euro.