La Jeep Wrangler 4xe 2024 sbarca in Europa

Come si riconosce dall'esterno Partiamo dal frontale, molto caratteristico grazie alla griglia a 7 feritoie che ha accompagnato l'iconico modello dal lontano 1941: oggi ha sicuramente un aspetto rinnovato, con feritoie nere, lunette grigio neutro metallizzato e un bordo in tinta con la carrozzeria (su Sahara le feritoie e le lunette sono in colore argento platino). Le feritoie verticali nere testurizzate della nuova griglia, ora visibilmente più sottili, migliorano il raffreddamento e introducono un significativo rinnovamento estetico. Qualche riga sopra abbiamo accennato alla versione Sahara, che per l'occasione è stata dotata di cerchi da 20" opzionali.

Gli interni della Jeep Wrangler 4xe L'abitacolo della nuova Wrangler è un mix di funzioni e tecnologie di alto livello, oltre che di funzionalità e versatilità in chiave Jeep. La pila centrale, ispirata al passato, presenta una forma pulita e scolpita che integra il design orizzontale della plancia. Il quadro strumenti avvolgente presenta nuove superfici soft-touch, in tessuto o poliuretano, con cuciture a contrasto, mentre le nuove staffe AMPS sono ora presenti sulla parte superiore della plancia. La nuova Jeep Wrangler 4xe è dotata di servizi connessi utili a migliorare l'esperienza dell'utente; in particolare sono disponibili due funzioni, ovvero Wireless CarPlay e Android Auto, che consentono la connettività wireless con un'interfaccia one-touch, eliminando la necessità di cavi. Il display misura 12,3" e ha un'interfaccia ricca di opzioni e consente agli utenti di personalizzare il menu in base alle proprie preferenze con un massimo di 5 profili. La connettività della Wrangler 4xe consente anche l'accesso ininterrotto a un hotspot Wi-Fi 4G LTE, per un massimo di otto dispositivi, mentre gli aggiornamenti di sistema avvengono attraverso il servizio OTA (Over the Air), in grado di gestire il download del software senza portare l'auto in officina.

Le caratteristiche che aumentano comfort ed efficienza La Jeep Wrangler 4xe è spinta da un powertrain ibrido plug-in composto da un motore 4 cilindri 2.0 turbo con 272 CV e da un primo motore elettrico con 63 CV e un secondo motore elettrico con 145 CV inserito nel cambio automatico a 8 rapporti, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 17 kWh da 400 V. La potenza complessiva è di 380 CV e la coppia di 637 Nm. Eppure questa Wrangler 4xe ha diversi dettagli che hanno contribuito a migliorare il comfort e l'efficienza rispetto ai modelli del passato. Un esempio arriva dai modelli Sahara e Rubicon che sono dotati di serie dei nuovi sedili anteriori regolabili a 12 vie, appositamente progettati per le spedizioni in fuoristrada e per la personalizzazione del conducente. Per tenere sempre elevati gli standard di sicurezza, Jeep ha dotato la Wrangler 4xe di ben 85 dispositivi di sicurezza: tra i più importanti ci sono il nuovo Drowsy Driver Alert, che avverte se il conducente è a rischio di sonnolenza, il nuovo Lane Departure Warning, che avverte se il veicolo si sta avvicinando o sta attraversando le linee di demarcazione della corsia, il nuovo Traffic Sign Information system, che riconosce i segnali stradali e trasmette le informazioni sul cartello al conducente, e i nuovi Side Airbag per la prima e la seconda fila, che integrano gli airbag laterali già disponibili, aumentando la sicurezza degli occupanti in caso di impatto laterale.