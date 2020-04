La firma Givi su Honda Africa Twin Adventure Sport

Si chiama Africa Twin Adventure Sport GIVI ed è la maxi enduro per eccellenza di casa Honda accessoriata con le borse da viaggio Givi . Un modello speciale, che aggiunge funzionalità a una moto già di per sé regina del mototurismo e dellʼavventura su due ruote.

Lʼazienda bresciana Givi è partner di lungo corso della Casa giapponese, cui fin dal 1990 forniva kit in aftermarket per la mitica Honda 750. Oggi per la nuova Africa Twin Adventure Sport ha sviluppato protezioni importanti: due cupolini, un paramotore in due sezioni, l’estensione per i paramani di serie e un kit paraspruzzi posteriore. I due cupolini sono uno più alto di 5 cm e costa 85,50 euro, lʼaltro più basso e sportivo, color fumé e costa 70,50 euro. Il paramotore alto e con tubolare di 25 mm costa 189 euro ed è possibile fissarvi sopra una coppia di faretti supplementari.

La specializzazione Givi è però nei kit per il trasporto bagagli. La famiglia “Trekker” in alluminio (top case e valigie laterali) è ben presente, come i bauletti Monokey e Monolock e le piastre di supporto, ampiamente versatili per consentire il montaggio di vari tipi di borse Givi. Cʼè anche una borsa da serbatoio dedicata ‒ XS320 Tanklock da 148 euro ‒ che non interferisce con lo sterzo, né mancano soluzioni per il fissaggio a bordo di GPS o porta-smartphone.

Insomma per chi ama il turismo su due ruote, cʼè tutto per viaggiare al meglio e con i migliori compagni di avventura al proprio fianco. Il modello 2020 dellʼAfrica Twin si caratterizza per il nuovo motore bicilindrico Euro 5, la cui cilindrata sale a 1.084 cc e la potenza a 102 CV, e per la sella più stretta e il manubrio alto. I prezzi della versione Adventure Sport partono da 18.990 euro.