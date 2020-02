Honda regala il simulatore dellʼAfrica Twin

Esercitarsi è sempre una buona cosa, repetita iuvant dicevano i latini, e così per i motociclisti fan dellʼ Africa Twin di Honda arriva lʼoccasione imperdibile di provare il simulatore della moto . Gratis, a casa sul proprio pc o device che si desidera, con tutte le funzionalità attive e una “demo” per familiarizzare con i comandi.

Manca soltanto la connessione, ma a quella dovrete pensarci voi. Il simulatore gratis è un vero e proprio regalo che Honda fa a tutti gli appassionati per il lancio della nuova CRF1100L Africa Twin, proprietari o no della moto rinnovata appena tre mesi fa. Il simulatore di guida è presente sul sito www.honda.it e, come detto, è completamente gratuito. Offre una fedele riproduzione della strumentazione TFT a colori su schermo da 6,5 pollici della maxi-enduro più amata del mercato. Le informazioni sono reperibili secondo tre layout a scelta, e i comandi tramite blocchetto multifunzione al manubrio o funzione touch (solo a moto ferma).

La nuova Africa Twin non è soltanto più potente e con cilindrata aumentata a 1.100 cc, ma è anche evolutissima per quanto riguarda l’elettronica di bordo. Il pilota ha a disposizione 4 Riding Mode più altri due personalizzabili, e può poi gestire ‒ grazie alla piattaforma inerziale ‒ lʼABS cornering, il controllo di trazione a 7 livelli, lʼantiwheelie a 3 livelli e il freno motore a tre livelli. È anche una moto connessa, tramite Bluetooth e Apple CarPlay per gli smartphone iPhone.

Il simulatore della strumentazione della nuova CRF1100L Africa Twin è un progetto globale del servizio assistenza tecnica Honda, messo a punto in versione web dalla branch italiana di Honda Europe. Chi volesse imparare “giocando” con la maxi-enduro giapponese non deve allora fare altro che andare all’indirizzo www.honda.it/motorcycles/range/adventure/crf1100l-africa-twin/overview.html e cliccare “Simulatore” sul menu in alto.