CRF1100L Africa Twin 2020, le prime immagini

Torniamo sulla Honda CRF1100L Africa Twin 2020 per vedere le prime immagini on the road dellʼadventure enduro nipponica. Anzi non proprio su strada, perché il pane della moto è ovviamente il deserto (il nome dice tutto…) ma anche un bel fuoristrada campestre. Perché è questa la moto perfetta per portarvi alla scoperta del mondo.