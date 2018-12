22 dicembre 2018 08:20 La Fiat 500 debutta al MoMA di New York Esposta la Serie F, venduta in 4 milioni di unità

“Il Valore del Buon Design”. Si chiama così la mostra che il MoMA di New York aprirà il prossimo 10 febbraio, dedicandola a quel “Good Design” che spesso qualifichiamo come funzionalismo: se qualcosa serve, allora è anche una cosa bella! E per la prima volta da quando è stata acquisita dal MoMA, la storica Fiat 500 serie F prodotta tra il 1965 e il 1972 sarà esposta al pubblico.

Con questa esposizione, in calendario dal 10 febbraio al 27 maggio 2019, il celebre Museum of Modern Art vuole raccontare la storia del design industriale a cavallo della II Guerra Mondiale (dagli anni 30 ai 50 del secolo scorso). Perché chi disegna gli oggetti che finiscono sul mercato svolge mansioni creative, esteticamente studiate per attrarre i consumatori, e ciò vale per gli elettrodomestici come per le automobili. La Fiat 500 è una vera icona dello stile italiano, una evergreen che 50 anni dopo il suo debutto nel 1957 si è regalata una seconda vita, sempre allʼinsegna del successo. La Serie F della 500 storica è quella che ha avuto il maggior risultato dʼaccoglienza sul mercato, con 4 milioni di pezzi venduti.