La BMW M Hybrid V8 è arrivata a Milano

Tutti gli appassionati del marchio tedesco e gli amanti del motorsport da ieri, 15 novembre, hanno l'opportunità di vedere la M Hybrid V8 esposta presso la House of BMW di via Monte Napoleone 12.

La BMW M Hybrid V8 che parteciperà alla prossima 24 Ore di Le Mans è in esposizione a Milano presso la House of BMW.

Un gradito ritorno Bisogna affrettarsi per ammirare da vicino la BMW M Hybrid V8, perchè i giorni non sono molti e, tutto sommato non sono neanche pochi se consideriamo la natura e la fama di questa sportivissima da pista...però bisogna fare i conti con le scadenze e BMW ha comunicato che la vettura resterà in esposizione fino al prossimo 28 novembre. Dunque, appassionati del brand teutonico e amanti del mondo delle corse, affrettatevi, perchè a Milano potete osservare da molto vicino l'auto che segnerà il ritorno di BMW M Motorsport nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e alla 24 Ore di Le Mans (FRA) 2024.

Ufficio stampa BMW

Le caratteristiche per il grande salto Dopo il suo debutto nel campionato nordamericano IMSA WeatherTech SportsCar nel 2023, la nuova BMW M Hybrid V8 affronterà anche gli avversari della categoria Hypercars nel campionato ufficiale FIA World Endurance Championship (FIA WEC) nel 2024. La messa a punto della BMW M Hybrid V8 per il suo ingresso nel FIA World Endurance Championship e la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans (FRA) 2024 è iniziata a settembre con i test a Spa-Francorchamps (BEL). La BMW M Hybrid V8 è alimentata dal motore turbo a otto cilindri P66/3 con un'unità elettrica supplementare. Il motore a combustione è basato sull'unità DTM utilizzata nella BMW M4 DTM. Durante due fasi di riprogettazione, il motore è stato sottoposto a regolazioni complete per soddisfare i requisiti del sistema di trazione ibrida LMDh. Come componente completamente portante del BMW M Hybrid V8, il motore è in un telaio monoscocca senza un sottotelaio aggiuntivo, soluzione ideale per rispettare i requisiti normativi dopo la conversione in un motore ibrido turbo.

Ufficio stampa BMW

Ufficio stampa BMW

Si presta all'attenzione dell'artista Non è tutto, perchè la BMW M Hybrid V8 è riuscita ad attrarre l'interesse, non solo emozionale, ma anche artistico, di Julie Mehretu, che creerà la ventesima BMW Art Car proprio sulla base della vettura che ha sancito il ritorno di BMW M Motorsport nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e alla 24 Ore di Le Mans (FRA) 2024. Il binomio Julie Mehretu e la M Hybrid V8 è un esempio straordinario del legame che stringe il motorsport e l'arte. Non ci resta che ricordare l'appuntamento che BMW rivolge a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al bolide tedesco, che da ieri è visibile (fino poi al 28 novembre prossimo), con orari di apertura dalle 10 alle 19 dal lunedì al sabato e dalle 12 alle 19 la domenica, nel cortile della House of BMW di via Monte Napoleone, 12 a Milano.