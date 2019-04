Un pianale, cento prodotti 19 aprile 2019 07:05 La Berlina AMG lʼultima trovata di Mercedes Classe A Premiere al Salone di New York della nuova sportiva tre volumi

Il concetto di compatte sta trovando in casa Mercedes unʼinfinità di forme. Ce nʼè per tutti: prima la Classe A, poi la nuova Classe B, e ancora le nuove CLA Coupé e Shooting Brake. In questi giorni al Salone di New York fa il suo debutto la Classe A Berlina a tre volumi, con il plus della sportività firmata AMG. Una berlina da sballo, capace di unʼaccelerazione da 0 a 100 km orari in 4,8 secondi.

Un pianale produttivo che sta dando tante soddisfazioni agli ingegneri Mercedes, che hanno compreso come la sportività non debba essere relegata soltanto ai modelli dei segmenti più alti e lussuosi. Quello della Classe A è infatti il pianale dei modelli entry level della stella, ma non per questo meno performanti e desiderabili. Il motore della A 35 AMG Berlina è un “piccolo” quattro cilindri 2.0, lʼabbiamo già visto sulla A 35 AMG 5 porte, che però sfodera lʼesuberanza di 306 CV di potenza e una coppia massima di 400 Nm a soli 3.000 giri. Il cambio è lʼautomatico a doppia frizione 7G Speedshift DCT AMG, con trazione integrale 4Matic.