27 aprile 2018 07:45 Lʼopzione futuro su Range Rover Sport Più di 400 CV per la versione che consuma come una city car

Il passaggio allʼibrido elettrico attecchisce anche su Range Rover, la più blasonata gamma di fuoristrada al mondo. In queste immagini vediamo la superba Range Rover Sport Hybrid Plug-in, commercializzata anche in Italia, capace di percorrere più di 50 km in modalità 100% elettrica, dunque a emissioni zero. Un modo per rivoluzionare anche il segmento dei 4x4 top di gamma.

Mole e gentilezza Ufficio stampa 1 di 24 Ufficio stampa 2 di 24 Ufficio stampa 3 di 24 Ufficio stampa 4 di 24 Ufficio stampa 5 di 24 Ufficio stampa 6 di 24 Ufficio stampa 7 di 24 Ufficio stampa 8 di 24 Ufficio stampa 9 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Ufficio stampa 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Ufficio stampa 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Ufficio stampa 15 di 24 Ufficio stampa 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Ufficio stampa 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Ufficio stampa 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Campione di sostenibilità, nuovo Range Rover Sport Hybrid abbina lʼefficienza di un motore 4 cilindri 2.0 benzina della gamma Ingenium con un motore elettrico. Il primo sviluppa 300 CV e il secondo 85 kW, lʼequivalente di 116 CV, ma lavorando in sinergia i due propulsori erogano un picco di potenza complessiva di 404 CV. La coppia di 640 Nm assicura prestazioni elevate a qualsiasi regime, prestazioni che non si discostano dalle più performanti motorizzazioni tradizionali del Suv inglese: velocità massima di 220 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Il tutto con un consumo medio di appena 2,8 litri di benzina per fare 100 chilometri nel percorso misto.

La trazione integrale è ovviamente un must in casa Range Rover. E la dimostrazione migliore delle qualità dinamiche del veicolo le abbiamo viste qualche tempo fa in Cina, dove un esemplare di Range Rover Sport Hybrid ha scalato la Via del Dragone e la bella e inaccessibile Porta del Cielo posta dopo 999 gradini. Un modello che dimostra di saper fare tutto, versatile e che grazie alla ricarica veloce, con un Wallbox da 32 Ampere, ha bisogno di 2 ore e 45 minuti soltanto per avere le batterie agli ioni di litio cariche al 100%. Utilizzando invece il cavo da 10A fornito di serie, i tempi di ricarica standard sono di circa 7 ore e mezzo.